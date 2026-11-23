Совместное международное журналистское расследование выявило десятки россиян, которые незаконно получили гражданство Румынии, представившись гражданами Украины и использовав поддельные документы.

В расследовании, основанном на изучении 55 судебных дел об аннулировании таких документов, приняли участие The Kyiv Independent, Public Record, Cu Sens, Follow the Money, Le Monde и Центр расследований Яна Куцяка. Среди фигурантов указан 43-летний Майрбек Абдулазизов, приближенный к главе Чечни Рамзану Кадырову, который, по данным журналистов, указал адрес в Киеве, предоставил копии украинских документов, выданных в 2020 году, и получил свидетельство о румынском гражданстве с несоответствиями в отметках о принесении присяги и печати дипмиссии, хотя сам отрицает наличие румынского паспорта.

Среди других участников схемы назван бывший руководитель петербургского оборонного предприятия ФГУП СКТБ «Технолог» Дмитрий Руденко, который в России находится под следствием по делу об отмывании денег и под украинскими санкциями; в феврале 2024 года он подал заявку как гражданин Украины, указав в качестве киевского адреса здание университета. Также под видом украинцев заявки подавали ряд других лиц, в частности бывший региональный директор «Билайна» в Грозном Беслан Магомадов, сотрудник инвесткомпании Александр Ефимов, самарский бизнесмен Алексей Богачев и фигурант списка террористов и экстремистов Росфинмониторинга Нурутдин Дадаев. Кроме того, в материалах упоминаются бывший член правления «Газпрома» Кирилл Селезнев, чье дело вместе с делами 15 других россиян было передано в суд в октябре, а также четверо основателей организации «АллатРа», которые после начала полномасштабной войны перебрались в Словакию и обвиняются в Украине в государственной измене.

По данным следователей, посредники использовали процедуру восстановления румынского гражданства по происхождению и продавали поддельные свидетельства о гражданстве за 50–70 тысяч евро, на основании которых впоследствии оформлялись официальные удостоверения личности и паспорта. На этом фоне количество заявлений от россиян выросло с 1 947 в 2021 году до 6 658 в 2023-м, а поддельными свидетельствами воспользовались не менее 300 человек, преимущественно граждан РФ.

Источник: Агентство.

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