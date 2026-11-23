Wspólne międzynarodowe śledztwo dziennikarskie ujawniło dziesiątki Rosjan, którzy nielegalnie uzyskali obywatelstwo rumuńskie, podając się za obywateli Ukrainy i posługując się sfałszowanymi dokumentami.

W śledztwie, opartym na analizie 55 spraw sądowych dotyczących unieważnienia takich dokumentów, wzięły udział The Kyiv Independent, Public Record, Cu Sens, Follow the Money, Le Monde oraz Centrum Śledcze im. Jana Kuciaka. Wśród osób wymienionych w śledztwie znajduje się 43-letni Majrbek Abdulazizow, bliski współpracownik przywódcy Czeczenii Ramzana Kadyrowa, który – według dziennikarzy – podał adres w Kijowie, dostarczył kopie ukraińskich dokumentów wydanych w 2020 roku, oraz otrzymał świadectwo obywatelstwa rumuńskiego z rozbieżnościami w adnotacjach dotyczących złożenia przysięgi i pieczęci placówki dyplomatycznej, choć sam zaprzecza posiadaniu rumuńskiego paszportu.

Wśród innych uczestników tego procederu wymieniono byłego szefa petersburskiego przedsiębiorstwa zbrojeniowego FGUP SKTB „Technolog” Dmitrija Rudenko, który w Rosji jest objęty śledztwem w sprawie prania brudnych pieniędzy oraz podlega ukraińskim sankcjom; w lutym 2024 roku złożył wniosek jako obywatel Ukrainy, podając jako adres w Kijowie budynek uniwersytetu. Również pod pozorem Ukraińców wnioski składało wiele innych osób, w szczególności były dyrektor regionalny „Beeline” w Groznym Beslan Magomadov, pracownik firmy inwestycyjnej Aleksander Jefimow, biznesmen z Samary Aleksiej Bogaczow oraz figurujący na liście terrorystów i ekstremistów Rosfinmonitoringu Nurutdin Dadajew. Ponadto w materiałach wspomniano o byłym członku zarządu „Gazpromu” Cyrylu Selezniowie, którego sprawę wraz z 15 innymi Rosjanami przekazano do sądu w październiku, a także czterech założycieli organizacji „AllatRa”, którzy po wybuchu wojny na pełną skalę przenieśli się na Słowację i są oskarżeni na Ukrainie o zdradę stanu.

Według danych śledczych pośrednicy wykorzystywali procedurę przywrócenia obywatelstwa rumuńskiego na podstawie pochodzenia i sprzedawali sfałszowane świadectwa obywatelstwa za 50–70 tysięcy euro, na podstawie których następnie wydawano oficjalne dokumenty tożsamości i paszporty. W tym kontekście liczba wniosków złożonych przez Rosjan wzrosła z 1 947 w 2021 roku do 6 658 w 2023 roku, a z sfałszowanych zaświadczeń skorzystało co najmniej 300 osób, głównie obywateli Federacji Rosyjskiej.

Źródło: Agencja.

Komisja Europejska ponownie proponuje zakaz wjazdu do Unii Europejskiej dla obywateli Rosji, którzy brali udział w działaniach wojennych. O tej inicjatywie poinformowała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas prezentacji projektu 22. pakietu sankcji.

Premier Estonii Kristen Mihal poparł zaproponowany przez Komisję Europejską zakaz wydawania wiz byłym uczestnikom wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Michal nazwał tę inicjatywę ważnym krokiem, komentując ją w serwisie społecznościowym X krótkim zdaniem: „Zostańcie w domu. Czekajcie na sąd”.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiga oświadczył 23 listopada, że ogólnoeuropejski zakaz wjazdu do Unii Europejskiej dla rosyjskich żołnierzy powinien wejść w życie natychmiast i bez dalszych opóźnień, zaznaczając, że miało to nastąpić już wczoraj.

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