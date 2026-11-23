W miejscowości Dymer w obwodzie kijowskim zakończono akcję ratowniczą po rosyjskim ataku na budynek mieszkalny, do którego doszło 22 listopada. W wyniku uderzenia zginęło 11 osób, w tym 11-letnia dziewczynka.

Ratownicy przez ponad dobę rozbierali gruzy. Podczas akcji udało się uratować 7-letniego chłopca oraz 79-letnią kobietę, która spędziła pod gruzami prawie dobę. Pięć osób poszkodowanych przebywa w szpitalach.

Spod gruzów i z przyległego terenu wywieziono ponad 2 tysiące ton gruzu budowlanego. Trwa identyfikacja dwóch ciał ofiar. Podczas prac ratownicy wielokrotnie ogłaszali minuty ciszy ze względu na zagrożenie ponownymi uderzeniami.

Mieszkańcy złożyli na policji ponad 70 zgłoszeń dotyczących uszkodzonego mienia. Odnotowano również uszkodzenia mieszkań, sieci komunalnych i sąsiednich budynków. Przywrócenie dostaw wody, ciepła i prądu w pierwszym wejściu planuje się zakończyć w ciągu dwóch–trzech dni.

Władze lokalne organizują pomoc dla poszkodowanych, w szczególności odszkodowania za zniszczone mieszkania oraz wypłaty dla rodzin ofiar śmiertelnych. W celu tymczasowego zabezpieczenia zniszczonych okien i dachów przekazano już ponad 600 arkuszy płyt OSB i łupków.

Źródło: Iwan Wyhivskyi

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiga po rosyjskim ataku na budynek mieszkalny w Dymerze w obwodzie kijowskim wezwał Europę do kompleksowej reakcji na działania Kremla. Jak powiedział, rosyjskie prowokacje wykraczają daleko poza granice Ukrainy, dlatego odpowiedź powinna być skierowana nie na pojedyncze incydenty, ale na źródło zagrożenia – Rosję. Sybiga podkreślił również, że wzmocnienie Ukrainy ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa całego kontynentu europejskiego.

W Dymerze w obwodzie kijowskim liczba ofiar śmiertelnych w wyniku rosyjskiego ataku wzrosła do dwóch osób, a liczba rannych – do czterech. Ratownicy wydobyli spod gruzów ciało kolejnej osoby. Akcja poszukiwawczo-ratownicza trwa, obecnie brakuje kontaktu z 11 osobami, w tym z dwójką dzieci.

W Dymierze w rejonie Wyshhorodzkim obwodu kijowskiego ratownicy wydobyli spod gruzów pięciopiętrowego budynku ciało drugiej ofiary śmiertelnej. Budynek został zniszczony przez rosyjskiego drona, a podczas uderzenia zawaliła się cała klatka schodowa. Według wstępnych informacji znalezione ciało może należeć do nastolatka.

W rejonie Wyshhorodzkim w obwodzie kijowskim trwają działania poszukiwawczo-ratownicze po rosyjskim ataku w nocy z 21 na 22 listopada. W wyniku uderzenia zniszczono klatkę schodową budynku mieszkalnego — od pierwszego do piątego piętra. Pod gruzami może znajdować się osiem osób, ratownicy nadal ich szukają.

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