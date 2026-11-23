Co pięć minut w wojnie przeciwko Ukrainie ginie jeden rosyjski żołnierz – wynika z ujawnionych danych Rosstatu, przeanalizowanych przez dziennikarzy serwisu „Ważne historie”.

Według ich danych urzędy stanu cywilnego w całej Rosji zarejestrowały prawie 500 tysięcy zgonów żołnierzy, którzy zginęli na wojnie. W okresie od 24 lutego 2022 r. do 28 września 2026 r. oznacza to średnio jedną ofiarę śmiertelną co pięć minut.

W 2022 roku Rosja traciła około 60 żołnierzy dziennie, w 2023 roku – 150, a w 2024 roku – ponad 400. Najwyższy wskaźnik odnotowano w 2025 roku — średnio 584 ofiar śmiertelnych dziennie, a biorąc pod uwagę zgony, które nie zostały jeszcze oficjalnie zarejestrowane — około 660.

Największe straty w przeliczeniu na mieszkańca odnotowano na Dalekim Wschodzie i na Syberii. W szczególności w Żydowskim Okręgu Autonomicznym na 100 tysięcy mieszkańców przypada prawie tysiąc ofiar śmiertelnych, w Kraju Zabaikalskim — około 800, na Czukotce — 760, w Tuwi — 650. Najniższy wskaźnik odnotowano w Moskwie — 63 ofiary śmiertelne na 100 tysięcy mieszkańców.

Zgodnie z danymi analizy w wojnie przeciwko Ukrainie zginęło co najmniej 6 tysięcy obcokrajowców, którzy walczyli po stronie Federacji Rosyjskiej. Ponadto w ciągu lat wojny mediana wieku poległych rosyjskich żołnierzy wzrosła z 33 do 40 lat.

Ponad 7 tysięcy poległych miało 18–19 lat. Ponadto około 2,5 tysiąca żołnierzy zmarło z powodu nadużywania alkoholu, narkotyków lub samobójstw — spośród nich ponad 1,5 tysiąca odebrało sobie życie.

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