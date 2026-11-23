W ciągu ostatnich dwóch miesięcy Ukraina odzyskuje więcej terytoriów niż armia rosyjska zdołała zająć. Jednocześnie straty okupantów w październiku, według danych opartych na potwierdzeniach wizualnych, przekroczyły 41 tysięcy żołnierzy. Poinformował o tym minister obrony Ukrainy Jewhen Chmara 23 listopada podczas 72. dorocznej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO.

Co powiedział Chmara o sytuacji na froncie

„W ciągu ostatnich dwóch miesięcy Ukraina wyzwala więcej terytoriów niż Rosja zajmuje. Skala strat armii rosyjskiej rośnie: tylko w październiku wizualnie potwierdzono ponad 41 tysięcy osób” – powiedział minister.

Według niego Ukraina planuje osiągnąć poziom 50 tysięcy.

„Chcemy, aby Rosja traciła więcej żołnierzy, niż jest w stanie zwerbować” – podkreślił Hmara.

W jakich kierunkach rozwija się Ministerstwo Obrony

Minister poinformował, że Siły Obronne koncentrują się na niszczeniu załóg bezzałogowych statków powietrznych przeciwnika. Równolegle rozszerzają zasięg „inteligentnych” pól minowych oraz technologii wykrywania tras, którymi wróg przedostaje się do ukraińskich pozycji. Jak powiedział, sprawia to, że pole bitwy staje się bardziej przejrzyste.

Rozszerzana jest również strefa rażenia. Jak wyjaśnił Chmara, wróg traci zaplecze logistyczne i personel, zanim jeszcze dotrze do ukraińskich pozycji.

Hmara uznał za priorytet ochronę życia ukraińskich żołnierzy. W tym celu rozwija się zdalne sterowanie systemami bezzałogowymi, buduje podziemne trasy i fortyfikacje. Logistykę na linii frontu przenosi się na naziemne kompleksy zrobotyzowane i drony.

Informacje te pochodzą z wystąpienia ministra obrony Jewgienija Chmary podczas 72. dorocznej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO.

Minister obrony Ukrainy wygłosił przemówienie przed Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO w Berlinie.

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