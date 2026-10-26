ЗСУ ліквідували російського чемпіона світу з льодолазіння

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Українські військові знищили російського окупанта Павла Батушева. Він загинув 11 жовтня 2026 року, воюючи проти України.

Батушев народився у 1987 році та понад десять років виступав за збірну Росії з льодолазіння.

Він здобував нагороди чемпіонатів світу та Європи, перемагав на етапах Кубка світу, а у 2013 році встановив світовий рекорд.

У 2021 році спортсмена дискваліфікували на чотири роки за порушення антидопінгових правил.

Українські захисники ліквідували на фронті російського окупанта Сергія Кучерова — багаторазового чемпіона Росії з велоспорту, володаря Кубка світу та учасника двох Олімпійських ігор.

Українські військові ліквідували російського окупанта Нікіту Феокістова, який брав участь у війні проти України. Смерть загарбника сталася ще у червні 2024 року, проте інформація про це та дата його поховання стали відомі пізніше.

Перед цим Сили оборони України ліквідували російського окупанта Дмитра Жукова, який до війни був кандидатом у майстри спорту з паверліфтингу та переможцем низки російських турнірів. За даними російської сторони, військовий загинув 8 липня, а попрощаються з ним 27 липня.

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