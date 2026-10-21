ЗСУ ліквідували російського велогонщика та учасника двох Олімпіад

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Українські захисники ліквідували на фронті російського окупанта Сергія Кучерова — багаторазового чемпіона Росії з велоспорту, володаря Кубка світу та учасника двох Олімпійських ігор.

Кучеров також був одним із лідерів збірної Росії з велоспорту.

Федерація велосипедного спорту Росії повідомила, що окупант Кучеров був ліквідований 20 жовтня.

Він був одним із лідерів національної команди Росії, брав участь в Олімпіадах у Пекіні (2008 рік) та Лондоні (2012 рік). Кучеров неодноразово ставав чемпіоном Росії в індивідуальному та командному спринті.

Він також завойовував нагороди світових кубкових серій у Німеччині, Китаї та Москві та входив до топ-6 на чемпіонатах світу.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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