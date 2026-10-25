Харків, Запоріжжя, Вінниця та Полтава — під ударами опинилися Епіцентри

Менш ніж за добу об’єкти мережі торговельних центрів «Епіцентр» зазнали атак у Харкові, Запоріжжі, Вінниці та Полтаві. У самій мережі ситуацію назвали «тотальним знищенням мережі».

Одразу в чотирьох українських містах менш ніж за добу атак зазнали об’єкти мережі торговельних центрів «Епіцентр». Йдеться про Харків, Запоріжжя, Вінницю та Полтаву. Про це в неділю, 25 жовтня, повідомила керівниця департаменту зі зв’язків із громадськістю компанії Юлія Чудновець у Facebook. «Харків, Запоріжжя, Вінниця, Полтава. Знову менш ніж за добу», — написала вона.

У компанії також опублікували окреме повідомлення про ситуацію. Там описали наслідки атак словами «тотальне знищення мережі». Водночас у цих повідомленнях не уточнили, які саме об’єкти зазнали пошкоджень у кожному з міст, наскільки масштабними є руйнування та чи є постраждалі серед працівників і відвідувачів.

Раніше стало відомо про російський удар по торговельному комплексу в Полтаві. За повідомленням начальника Полтавської обласної військової адміністрації Віталія Дяківнича, безпілотник влучив у будівлю, після чого виникла пожежа. Попередньо, травми отримала 52-річна жінка. Інформацію про наслідки атак на об’єкти мережі в інших містах у наведеному повідомленні компанії не деталізували.

У Полтаві російський безпілотник влучив у будівлю торговельного комплексу. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. Інформацію про наслідки удару наразі уточнюють.

У ніч проти 22 жовтня 2026 року внаслідок російського балістичного удару по Києву було знищено гіпермаркет «Епіцентр» на Почайній в Оболонському районі столиці. Також повідомляється про пожежі на сусідніх торговельних і поштових об’єктах.

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