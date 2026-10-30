Пєсков заявив, що Росія продовжить воювати під час переговорів

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Росія не підтримує припинення вогню в Україні, оскільки в Кремлі побоюються, що пауза в бойових діях дасть українській стороні змогу відновити сили. Про це заявив 30 жовтня речник російського президента Дмитро Пєсков.

За словами Пєскова, підготовка до тристоронніх переговорів за участю України, США та Росії не означає, що Москва погодилася на будь-які обмеження бойових дій.

«Підготовка до переговорів не передбачає жодних узятих на себе зобов'язань щодо обмеження бойових дій. Ми неодноразово самі заявляли, що виступаємо проти припинення вогню, яке дасть українцям перепочинок», – сказав речник Кремля.

Водночас Пєсков не уточнив, за яких умов Москва могла б погодитися на тимчасове перемир'я.

До цього Пєсков відповів, чи прийме Путін дзвінок від Зеленського.

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