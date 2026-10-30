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Відео: Пєсков відповів, чи прийме Путін дзвінок від Зеленського

UA NEWS 30 Жовтня 2026 13:24
Відео: Пєсков відповів, чи прийме Путін дзвінок від Зеленського
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Речник Кремля Дмитро Пєсков 30 жовтня прокоментував можливість телефонної розмови Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, наразі ніхто з України до Кремля не телефонував.

 

Дмитро Пєсков, прессекретар президента Росії, зазначив, що Володимир Путін відкритий до діалогу з усіма лідерами. Водночас президент України Володимир Зеленський поки що не телефонував йому. Відео розмови з Пєсковим опублікував кореспондент «Кремлівського пулу» Олександр Юнашев у Telegram.

Зокрема, Пєскова запитали, чи відповість Путін на дзвінок президента Франції Еммануеля Макрона або канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

«Він теж візьме слухавку. Він відкритий для діалогу з усіма», — відповів прессекретар Кремля.

Також Пєсков прокоментував можливий дзвінок президента України Володимира Зеленського російському лідеру.

«Ніхто поки що не телефонував», — сказав він.

В Офісі президента відповіли на заяви Кремля про телефонну розмову Зеленського з Путіним.

Дональд Туск оцінив результати розмови лідерів Норвегії та Фінляндії з путіним.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон скептично оцінив перспективи телефонної розмови президента Фінляндії Александра Стубба та прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре з Володимиром Путіним. 

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