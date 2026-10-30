Видео: Песков ответил, примет ли Путин звонок от Зеленского

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 30 октября прокомментировал возможность телефонного разговора Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, на данный момент никто из Украины в Кремль не звонил.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, отметил, что Владимир Путин открыт для диалога со всеми лидерами. В то же время президент Украины Владимир Зеленский пока не звонил ему. Видео разговора с Песковым опубликовал корреспондент «Кремлевского пула» Александр Юнашев в Telegram.

В частности, Пескова спросили, ответит ли Путин на звонок президента Франции Эммануэля Макрона или канцлера Германии Фридриха Мерца.

«Он тоже возьмет трубку. Он открыт для диалога со всеми», — ответил пресс-секретарь Кремля.

Также Песков прокомментировал возможный звонок президента Украины Владимира Зеленского российскому лидеру.

«Пока никто не звонил», — сказал он.

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