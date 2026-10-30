克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫于10月30日就弗拉基米尔·普京与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基可能进行的电话交谈发表了评论。他表示，目前尚无乌克兰方面人士致电克里姆林宫。

俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫指出，弗拉基米尔·普京对与所有领导人进行对话持开放态度。但乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基迄今尚未致电给他。 “克里姆林宫记者团”记者亚历山大·尤纳舍夫在Telegram上发布了与佩斯科夫对话的视频。

具体而言，有记者问佩斯科夫，普京是否会接听法国总统埃马纽埃尔·马克龙或德国总理弗里德里希·梅尔茨的电话。

“他也会接听电话。他对与所有人对话持开放态度，”克里姆林宫新闻秘书回答道。

此外，佩斯科夫还就乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基可能致电俄罗斯领导人一事发表了评论。

“目前还没有人打来电话，”他说。

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总统办公室就克里姆林宫关于泽连斯基与普京通话的声明作出了回应。

唐纳德·图斯克对挪威和芬兰领导人与普京通话的结果进行了评价。

瑞典首相乌尔夫·克里斯特松对芬兰总统亚历山大·斯图布和挪威首相约纳斯·加尔·斯托雷与弗拉基米尔·普京通电话的前景持怀疑态度。

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