Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow skomentował 30 października możliwość rozmowy telefonicznej Władimira Putina z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Jak powiedział, jak dotąd nikt z Ukrainy nie dzwonił do Kremla.

Dmitrij Pieskow, rzecznik prasowy prezydenta Rosji, zaznaczył, że Władimir Putin jest otwarty na dialog ze wszystkimi przywódcami. Jednocześnie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jak dotąd nie zadzwonił do niego. Nagranie rozmowy z Pieskowem opublikował korespondent „Kremlowskiego Pula” Aleksander Junashev na Telegramie.

W szczególności Pieskowa zapytano, czy Putin odbierze telefon od prezydenta Francji Emmanuela Macrona lub kanclerza Niemiec Friedricha Merza.

„On również odbierze telefon. Jest otwarty na dialog ze wszystkimi” – odpowiedział rzecznik prasowy Kremla.

Peskow skomentował również ewentualny telefon prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do rosyjskiego przywódcy.

„Na razie nikt nie dzwonił” – powiedział.

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W Biurze Prezydenta odnieśli się do oświadczeń Kremla dotyczących rozmowy telefonicznej Zełenskiego z Putinem.

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