Rosja nie popiera zawieszenia broni na Ukrainie, ponieważ w Kremlu obawiają się, że przerwa w działaniach wojennych pozwoli stronie ukraińskiej na odzyskanie sił. Stwierdził to 30 października rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow.

Według Peskowa przygotowania do trójstronnych rozmów z udziałem Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji nie oznaczają, że Moskwa zgodziła się na jakiekolwiek ograniczenia działań wojennych.

„Przygotowania do rozmów nie wiążą się z podjęciem żadnych zobowiązań dotyczących ograniczenia działań wojennych. Wielokrotnie sami oświadczaliśmy, że sprzeciwiamy się zawieszeniu ognia, które dałoby Ukraińcom chwilę wytchnienia” – powiedział rzecznik Kremla.

Jednocześnie Pieskow nie sprecyzował, na jakich warunkach Moskwa mogłaby zgodzić się na tymczasowe zawieszenie broni.

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