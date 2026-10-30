Песков заявил, что Россия продолжит вести войну во время переговоров

Россия не поддерживает прекращение огня в Украине, поскольку в Кремле опасаются, что перерыв в боевых действиях даст украинской стороне возможность восстановить силы. Об этом 30 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, подготовка к трехсторонним переговорам с участием Украины, США и России не означает, что Москва согласилась на какие-либо ограничения боевых действий.

«Подготовка к переговорам не предполагает каких-либо взятых на себя обязательств по ограничению боевых действий. Мы неоднократно сами заявляли, что выступаем против прекращения огня, которое даст украинцам передышку», — сказал пресс-секретарь Кремля.

В то же время Песков не уточнил, при каких условиях Москва могла бы согласиться на временное перемирие.

До этого Песков ответил, примет ли Путин звонок от Зеленского.

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