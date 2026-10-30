Відео: Бійці Третього корпусу знищили російський гелікоптер Мі-8 на Луганщині

0:00 / 0:00

Під час операції проти російської логістики українські оператори дронів вистежили гелікоптер Мі-8 і завдали удару після його приземлення. Про це повідомили в пресслужбі корпусу 30 жовтня.

Бійці Третього армійського корпусу знищили російський військовий гелікоптер Мі-8 на Луганщині.

За даними військових, під час рейду на ворожу логістику розрахунок дронів-камікадзе «Хорнет» зі взводу ударних крил SKYFOM Батальйону безпілотних систем виявив російський гелікоптер і спробував перехопити його в повітрі. Через появу українських безпілотників екіпаж Мі-8 був змушений змінити напрямок руху.

Оскільки крейсерська швидкість гелікоптера перевищувала швидкість ударних дронів, уразити його вдалося після приземлення. Перший «Хорнет» завдав удару в районі паливних баків, а другий безпілотник підтвердив ураження цілі.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/img-6467.mp4

У Третьому армійському корпусі заявили, що внаслідок атаки гелікоптер згорів ущент.

Російська армія використовує Мі-8 для перекидання особового складу та вантажів, евакуації поранених і вогневої підтримки. У корпусі наголосили, що продовжують знищувати військову техніку противника за допомогою безпілотників.

Джерело: Третій армійський корпус

Раніше бійці ССО провели засідку в тилу РФ та знищили автомобіль окупантів.

Додамо, що Сили оборони уразили пускову установку Іскандер-М.

Від початку 2026 року українські військові знищили або вивели з ладу 1 039 катерів і човнів російської армії.

Читай нас у