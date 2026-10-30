W trakcie operacji przeciwko rosyjskiej logistyce ukraińscy operatorzy dronów namierzyli śmigłowiec Mi-8 i zadali mu cios po jego lądowaniu.

Żołnierze Trzeciego Korpusu Armii zniszczyli rosyjski śmigłowiec wojskowy Mi-8 w obwodzie ługańskim. Poinformowała o tym służba prasowa korpusu.

Według danych wojskowych, podczas nalotu na wrogą infrastrukturę logistyczną załoga dronów-kamikadze „Hornet” z plutonu uderzeniowego SKYFOM Batalionu Systemów Bezzałogowych wykryła rosyjski śmigłowiec i próbowała przechwycić go w powietrzu. W związku z pojawieniem się ukraińskich dronów załoga Mi-8 została zmuszona do zmiany kierunku lotu.

Ponieważ prędkość przelotowa śmigłowca przewyższała prędkość dronów uderzeniowych, udało się go trafić dopiero po wylądowaniu. Pierwszy „Hornet” zadał cios w okolicy zbiorników paliwa, a drugi dron potwierdził trafienie celu.

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W Trzecim Korpusie Armii poinformowano, że w wyniku ataku śmigłowiec spłonął doszczętnie.

Armia rosyjska wykorzystuje śmigłowce Mi-8 do transportu personelu i ładunków, ewakuacji rannych oraz wsparcia ogniowego. W korpusie podkreślono, że nadal niszczą sprzęt wojskowy przeciwnika za pomocą dronów.

Źródło: Trzeci Korpus Armii

Wcześniej żołnierze Sił Specjalnych przeprowadzili zasadzkę na tyłach Rosji i zniszczyli pojazd okupantów.

Dodajmy, że Siły Obronne zniszczyły wyrzutnię Iskander-M.

Od początku 2026 roku ukraińskie siły zbrojne zniszczyły lub unieruchomiły 1 039 łodzi i statków rosyjskiej armii.

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