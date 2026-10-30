Сили оборони уразили пускову установку Іскандер-М

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Українські військові уразили російську пускову установку балістичних ракет «Іскандер-М» у Курській області, а також склади боєприпасів і матеріально-технічних засобів та ремонтні підрозділи противника на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Удари завдали 29 жовтня та в ніч на 30 жовтня.

Пускову установку ОТРК «Іскандер-М» уразили в районі Фатежа Курської області РФ, поблизу місця перевантаження балістичних ракет.

Крім того, українські підрозділи атакували склади боєприпасів російської армії поблизу Малоянисоля на Донеччині, Новоєгорівки на Харківщині та Ганусівки на Луганщині. У районі Біловодська на Луганщині уражено склад матеріально-технічних засобів окупантів.

Також під удар потрапили ремонтний підрозділ противника поблизу Рубіжного та ремонтно-відновлювальна база в районі Писарівки на Луганщині.

У Генштабі наголосили, що знищення пускової установки «Іскандер-М» зменшує можливості російської армії завдавати балістичних ударів по українських містах. Ураження складів обмежує забезпечення боєприпасами, а знищення ремонтних об’єктів ускладнює відновлення пошкодженої техніки та її повернення на фронт.

На фронті за добу відбулося 211 боєзіткнень, найгарячіше було на Костянтинівському напрямку.

За добу бійці ЗСУ ліквідували ще 1590 окупантів, — Генштаб.

Оператори 413-го полку СБС «Рейд» уразили російську РСЗВ БМ-27 «Ураган» на тимчасово окупованій території Запорізької області.

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