Ukraińskie siły zbrojne zniszczyły rosyjską wyrzutnię rakiet balistycznych „Iskander-M” w obwodzie kurskim, a także magazyny amunicji i środków materialno-technicznych oraz jednostki remontowe przeciwnika na tymczasowo okupowanych terytoriach.

Poinformował o tym Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Uderzenia miały miejsce 29 października oraz w nocy z 29 na 30 października.

Wyrzutnię rakiet balistycznych „Iskander-M” zniszczono w rejonie Fateża w obwodzie kurskim Federacji Rosyjskiej, w pobliżu miejsca przeładunku rakiet balistycznych.

Ponadto ukraińskie oddziały zaatakowały magazyny amunicji armii rosyjskiej w pobliżu Malojanisola w obwodzie donieckim, Nowojehorówki w obwodzie charkowskim oraz Hanusówki w obwodzie ługańskim. W rejonie Bilowodska w obwodzie ługańskim zniszczono skład środków materialno-technicznych okupantów.

Atakowi uległa również jednostka remontowa przeciwnika w pobliżu Rubiżnego oraz baza remontowo-odbudowowa w rejonie Pysarówki w obwodzie ługańskim.

W Sztabie Generalnym podkreślono, że zniszczenie wyrzutni „Iskander-M” ogranicza możliwości armii rosyjskiej w zakresie przeprowadzania ataków balistycznych na ukraińskie miasta. Zniszczenie magazynów ogranicza zaopatrzenie w amunicję, a zniszczenie obiektów naprawczych utrudnia naprawę uszkodzonego sprzętu i jego powrót na front.

Na froncie w ciągu doby doszło do 211 starć bojowych, najgoręcej było na kierunku Kostiantynów.

W ciągu doby żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy zlikwidowali kolejnych 1590 okupantów — poinformował Sztab Generalny.

Operatorzy 413. pułku SBS „Reid” zniszczyli rosyjski system rakietowy BM-27 „Uragan” na tymczasowo okupowanym terytorium obwodu zaporoskiego.

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