乌克兰军队摧毁了位于库尔斯克州的俄罗斯“伊斯坎德尔-M”弹道导弹发射装置，以及临时被占领土上的弹药库、后勤物资仓库和敌方维修部队。

乌克兰武装部队总参谋部通报了这一消息。打击行动于10月29日及10月30日凌晨实施。

“伊斯坎德尔-M”战术导弹系统的发射装置在俄罗斯库尔斯克州法捷日地区被击中，该地紧邻弹道导弹转运点。

此外，乌克兰部队还袭击了位于顿涅茨克州马洛亚尼索利亚附近、哈尔科夫州新叶戈罗夫卡附近以及卢甘斯克州加努索夫卡附近的俄军弹药库。 在卢甘斯克州比洛沃德斯克地区，占领军的一处后勤物资仓库遭到打击。

此外，位于卢比日诺附近敌军的维修部队，以及卢甘斯克州皮萨里夫卡地区的维修与恢复基地也遭到打击。

总参谋部强调，摧毁“伊斯坎德尔-M”发射装置削弱了俄军对乌克兰城市实施弹道打击的能力。 仓库遭袭限制了弹药补给，而维修设施被摧毁则使受损装备的修复及其重返前线变得更加困难。

过去24小时内，前线共发生211次交火，其中科斯蒂安蒂诺夫斯基方向战况最为激烈。

乌克兰总参谋部称，过去24小时内，乌克兰武装部队又消灭了1590名占领军。

第413特勤团“突袭”分队的操作员在扎波罗热州临时被占领土上击中了一枚俄罗斯BM-27“风暴”多管火箭炮。

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