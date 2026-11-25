俄罗斯联邦交通部长德米特里·亚德罗夫于11月25日（星期三）表示，目前尚无法确定克里米亚大桥汽车通道的修复时间表，该通道一周多前遭乌克兰国防军袭击而损毁。

他表示，目前讨论修复时间表为时尚早，因为调查工作仍在进行中，由副总理马拉特·胡斯努林领导的委员会正在开展工作，该委员会将确定这座耗资约35亿美元的桥梁公路部分的修复方案。

这座公路桥自2018年5月至2026年5月期间共有3300万辆汽车通行，于11月16日和17日遭到乌克兰军方的袭击。 受无人机和导弹袭击影响，这座长227米的钢拱桥连同车道一同坍塌入刻赤海峡，导致航运中断， 专家估计，即使不再遭受进一步打击，修复这一结构上最复杂的部件也可能需要数年时间。此前，赫斯努林曾承诺在一周内评估修复被毁桥段所需的时间。

来源：俄罗斯媒体。

克里米亚大桥可能在战争结束前无法完全恢复正常运行。

11月17日凌晨，克里米亚大桥再次遭到袭击，大桥的汽车通行拱桥坍塌入水。

无人机系统部队指挥官罗伯特·布罗夫迪（代号“马贾尔”）公布了11月17日用于打击刻赤大桥的无人机图像。他还披露了参与此次联合行动的部队。

俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京在克里米亚大桥遭遇无人机袭击后不久会见了交通部长德米特里·亚德罗夫，但并未过问此次袭击的后果。 相反，在克里姆林宫的会晤中，双方讨论了交通行业的发展以及铁路运输的改善，尽管由于此次袭击，列车曾延误数小时。

俄罗斯独裁者的发言人德米特里·佩斯科夫首次就11月17日发生的克里米亚大桥袭击事件的后果发表了评论。据他称，计划恢复该大桥的通行。

俄罗斯技术界关注的是，在11月17日夜间的行动中，乌克兰方面是如何在克里米亚建立起稳定通信的。

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