Назвать сроки восстановления автомобильной части Крымского моста, разрушенной ударами Сил обороны Украины более недели назад, пока невозможно, заявил в среду, 25 ноября, глава Минтранса РФ Дмитрий Ядров.

По его словам, говорить о сроках преждевременно, поскольку продолжается обследование и работает комиссия под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина, которая должна определить итоги восстановления автомобильной части моста, строительство которого обошлось России примерно в 3,5 млрд долларов.

Автомобильный мост, которым с мая 2018 года по май 2026 года воспользовались 33 млн автомобилей, подвергся ударам украинских сил 16 и 17 ноября. В результате атак с использованием дронов и ракет 227-метровая стальная арка вместе с проезжей частью обрушилась в Керченский пролив, перекрыв судоходство, а эксперты оценивают, что восстановление этого конструктивно самого сложного элемента может длиться годами при условии отсутствия дальнейших ударов. Ранее Хуснуллин обещал оценить сроки восстановления разрушенного пролета в течение недели.

Источник: российские СМИ.

Крымский мост может не заработать полноценно до конца войны.

В ночь на 17 ноября Крымский мост вновь подвергся атаке, произошло обрушение автомобильной арки переправы в воду.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди с позывным «Мадяр» опубликовал изображения беспилотников, которые использовались для поражения Керченского моста 17 ноября. Он также раскрыл подразделения, задействованные в совместной операции.

Российский диктатор Владимир Путин встретился с министром транспорта Дмитрием Ядровым вскоре после атаки беспилотников на Крымский мост, однако не поинтересовался последствиями удара. Вместо этого во время встречи в Кремле обсуждали развитие транспортной отрасли и улучшение железнодорожных перевозок, хотя из-за атаки поезда задерживались на несколько часов.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков впервые прокомментировал последствия атаки на Крымский мост, произошедшей 17 ноября. По его словам, переправу планируют восстановить.

Российское техническое сообщество интересует, откуда у украинской стороны появилась стабильная связь в Крыму во время операции в ночь на 17 ноября.

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