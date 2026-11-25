Здание Шевченковского районного суда Киева было повреждено в результате российского обстрела 24 ноября 2026 года. В настоящее время соответствующие службы устраняют последствия атаки и оценивают масштабы разрушений.

«В результате вражеского обстрела 24 ноября 2026 года было повреждено здание Шевченковского районного суда города Киева.

В настоящее время соответствующими службами проводится ликвидация последствий обстрела и устанавливаются масштабы повреждений.

Принимаются все необходимые меры для недопущения приостановки отправления правосудия и обеспечения надлежащего функционирования суда», — говорится в сообщении.

В суде заверили, что принимают меры для продолжения работы и недопущения приостановки отправления правосудия.

В то же время участников судебных процессов и посетителей попросили с пониманием отнестись к ситуации и возможным временным неудобствам.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

В результате российской атаки в ночь на 25 ноября было повреждено здание гостиницы-общежития Национальной киностудии художественных фильмов имени Александра Довженко в Киеве. Взрывная волна выбила окна с первого по девятый этажи. Жильцы не пострадали.

В среду, 25 ноября, российские войска нанесли удар по городу Златополь Харьковской области, в результате чего ранения получили двое мужчин в возрасте 43 и 60 лет. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В ночь на среду, 25 ноября, около полуночи российские войска нанесли удар шестью беспилотниками типа «Герань» по жилому комплексу в Ковпаковском районе Сум, однако часть БПЛА была сбита и цели они не достигли, в результате чего обошлось без пострадавших.

В среду, 25 ноября, около 10:00 утра российские войска сбросили 500-килограммовую авиабомбу ФАБ-500 на район многоэтажной застройки в центральной части Славянска Донецкой области.

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