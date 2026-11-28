С начала 2026 года Россия 62 раза наносила удары по украинским пищевым предприятиям, складам и логистическим центрам. Это почти вдвое больше, чем за все предыдущие годы полномасштабной войны вместе взятые.

Среди последних атак в ведомстве упомянули повторный удар по заводу «Олейна» в Днепре, уничтожение производства компании «Королевский вкус» в Кировоградской области, а также повреждение резервуаров с 8,5 тысячами тонн масла на предприятии Kernel.

В Минобороны отмечают, что работу пищевых предприятий также парализуют удары по энергетической и водной инфраструктуре. Там расценивают эти атаки как целенаправленный террор против гражданского населения.

В ведомстве напомнили, что нападения на гражданские объекты и использование голода в качестве метода ведения войны запрещены международным гуманитарным правом.

Источник: Министерство обороны Украины.

16 ноября российские оккупанты нанесли удар по Днепру. По сообщениям местных СМИ, под удар мог попасть завод «Олейна», где производят подсолнечное масло. На видео с места происшествия видно сильное задымление и пожар.

В селе Бандурка в Николаевской области российский беспилотник поразил Бандурский маслоэкстракционный завод. В результате удара повреждены четыре резервуара с подсолнечным маслом, один из них полностью разрушен. Разлив загрязнил более 3,5 тысячи квадратных метров земли, однако прямого попадания масла в реку Черный Ташлык пока не зафиксировано.

В результате российской атаки в Одесской области был поврежден терминал компании Kernel, занимающейся перевалкой подсолнечного масла. В результате удара уничтожено около 25 тысяч тонн готовой продукции.

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