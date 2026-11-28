Россия начала применять тактику энергетического осаждения крупных украинских городов, пытаясь последовательно уничтожать внутренние электростанции и отрезать населенные пункты от основных источников электроэнергии. По такому сценарию уже атакуют Киев, Днепр и Одессу, а впоследствии стратегия может распространиться на другие города.

Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии телеканалу «Киев24».

По словам эксперта, российские оккупанты выбирают конкретный крупный город и в течение одной или нескольких недель систематически атакуют его энергетическую инфраструктуру. Сначала под ударами оказываются объекты генерации, после чего противник переключается на подстанции и энергетические сети за пределами города, через которые он получает электроэнергию из объединенной энергосистемы.

В качестве примера Омельченко привел Киев, где российские атаки вывели из строя Трипольскую ТЭС и значительную часть генерирующих мощностей столичных теплоэлектроцентралей. По его оценке, внутренние генерирующие мощности столицы подверглись масштабным разрушениям, а их остаток незначителен.

Подобную тактику, по словам эксперта, Россия сейчас использует против Днепра, а также Одессы. В случае повреждения внутренней генерации и внешних энергетических связей регион может оказаться фактически изолированным от основных источников электроэнергии, что значительно затруднит восстановление поставок.

Дополнительной проблемой остаются постоянные атаки на энергетические объекты и ремонтные бригады. Из-за угрозы повторных ударов работники вынуждены прерывать ремонт и укрываться в убежищах, что задерживает восстановление поврежденных сетей. По словам Омельченко, из-за такой тактики отдельные регионы могут оставаться без электроэнергии несколько дней, что уже наблюдается в Днепре.

Источник: Киев24.

Утром 28 ноября российские войска нанесли удар по энергетическому объекту компании ДТЭК «Одесские электросети». В результате атаки более 6 тысяч потребителей временно остались без электроснабжения.

В результате повреждения энергетической инфраструктуры из-за российских обстрелов часть жителей Запорожской области осталась без света. Об этом 25 ноября сообщил исполняющий обязанности главы Запорожской ОГА Михаил Семикин.

Российские войска в ночь на 25 ноября нанесли очередной массированный удар по теплоэлектростанции компании ДТЭК. В результате обстрела объект получил серьезные повреждения, а производство электроэнергии было остановлено.

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