Budynek Sądu Rejonowego im. Szewczenki w Kijowie uległ uszkodzeniom podczas rosyjskiego ostrzału 24 listopada 2026 roku. Obecnie odpowiednie służby likwidują skutki ataku i ustalają skalę zniszczeń.

„W wyniku wrogiego ostrzału 24 listopada 2026 r. uszkodzony został budynek Sądu Rejonowego im. Szewczenki w Kijowie.

Obecnie odpowiednie służby likwidują skutki ostrzału i ustalają skalę zniszczeń.

Podejmowane są wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec wstrzymaniu wymiaru sprawiedliwości i zapewnić prawidłowe funkcjonowanie sądu” – czytamy w komunikacie.

W sądzie zapewniono, że podejmowane są działania mające na celu kontynuację pracy i zapobieżenie wstrzymaniu wymiaru sprawiedliwości.

Jednocześnie poproszono uczestników postępowań sądowych oraz odwiedzających o wyrozumiałość wobec zaistniałej sytuacji i ewentualnych tymczasowych niedogodności.

Poinformowała o tym służba prasowa sądu.

W wyniku rosyjskiego ataku w nocy z 24 na 25 listopada uszkodzony został budynek hotelu-akademika Narodowego Studia Filmowego im. Aleksandra Dowżenki w Kijowie. Fala uderzeniowa wybiła okna od pierwszego do dziewiątego piętra. Mieszkańcy nie odnieśli obrażeń.

W środę, 25 listopada, rosyjskie wojska przeprowadziły atak na miasto Zlatopil w obwodzie charkowskim, w wyniku czego rannych zostało dwóch mężczyzn w wieku 43 i 60 lat. Poszkodowanym udzielono niezbędnej pomocy medycznej.

W nocy ze wtorku na środę, 25 listopada, około północy wojska rosyjskie przeprowadziły atak sześcioma dronami typu „Geran” na kompleks mieszkaniowy w dzielnicy Kowpaków w Sumach, jednak część bezzałogowych statków powietrznych została zestrzelona i nie osiągnęła celu, dzięki czemu nie odnotowano ofiar.

W środę, 25 listopada, około godziny 10:00 rano rosyjskie siły zrzuciły 500-kilogramową bombę lotniczą FAB-500 na obszar zabudowy wielokondygnacyjnej w centralnej części Słowiańska w obwodzie donieckim.

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