2026年11月24日，基辅谢甫琴科区法院大楼在俄罗斯炮击中受损。目前，相关部门正在清理袭击造成的后果，并评估破坏程度。

“2026年11月24日，基辅市舍甫琴科区法院大楼因敌方炮击而受损。

目前，相关部门正在清理炮击造成的后果，并评估受损程度。

正在采取一切必要措施，以防止司法工作中断，并确保法院正常运转，”通报中写道。

法院方面保证，正在采取措施确保工作持续进行，防止司法工作中断。

同时，请诉讼当事人及访客对此情况及可能出现的暂时不便予以理解。

法院新闻处通报了这一消息。

11月25日凌晨，俄罗斯发动袭击，导致位于基辅的亚历山大·多夫琴科国家故事片电影制片厂酒店兼宿舍楼受损。爆炸产生的冲击波将一至九层的窗户震碎。 住户未受伤害。

11月25日（周三），俄军对哈尔科夫州兹拉托皮尔市发动袭击，导致两名年龄分别为43岁和60岁的男子受伤。伤者正在接受必要的医疗救助。

11月25日（周三）午夜前后，俄军出动六架“天竺葵”型无人机袭击了苏姆市科夫帕基夫斯基区的住宅区， 但部分无人机被击落，未能命中目标，因此未造成人员伤亡。

11月25日（周三）上午10时左右，俄军向顿涅茨克州斯拉维扬斯克市中心的一处多层建筑区投下了一枚500公斤重的FAB-500航空炸弹。

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