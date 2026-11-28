Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 23 октября об усилении защиты объектов критической инфраструктуры на отопительный сезон 2026/27.

Документ предусматривает, в частности, запрет на освещение в СМИ последствий разрушений критической инфраструктуры, сроков её восстановления, а также этапов и хода строительства защитных сооружений на таких объектах.

Кабинет министров должен принять неотложные меры для введения соответствующих ограничений на распространение этой информации.

Источник: указ президента

Утром 28 ноября российские войска нанесли удар по энергетическому объекту компании ДТЭК «Одесские электросети». В результате атаки более 6 тысяч потребителей временно остались без электроснабжения.

В результате повреждения энергетической инфраструктуры из-за российских обстрелов часть жителей Запорожской области осталась без света. Об этом 25 ноября сообщил исполняющий обязанности главы Запорожской ОГА Михаил Семикин.

Российские войска в ночь на 25 ноября нанесли очередной массированный удар по теплоэлектростанции компании ДТЭК. В результате обстрела объект получил серьезные повреждения, а производство электроэнергии было остановлено.

Читай нас в