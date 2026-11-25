Украина подтверждает готовность провести масштабный обмен военнопленными и вернуть домой своих защитников и защитниц.

В Координационном штабе подчеркнули, что украинская сторона продолжает работать над возвращением всех граждан, находящихся в российском плену.

«Украина последовательно работает над возвращением всех своих граждан из российского плена. Готовность к обмену остается неизменной — мы открыты для конкретных шагов по возвращению украинских защитников и защитниц домой», — говорится в сообщении Координационного штаба.

Во время встречи Дмитрий Усов также обратил внимание на условия пребывания российских военнопленных в украинском лагере. По его словам, они соответствуют требованиям международного гуманитарного права.

«Украина как цивилизованное правовое государство соблюдает требования международного гуманитарного права. Здесь для вас созданы все надлежащие условия содержания. У вас есть возможность работать, отдыхать и поддерживать связь с внешним миром», — отметил Усов.

13 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о договоренности с Россией о проведении крупнейшего обмена военнопленными. Об этом он заявил после встречи с представителями президента США – Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. По словам главы государства, договоренность была достигнута с согласия американской стороны.

Впоследствии, 17 ноября, Зеленский заявил, что Украина готова провести обмен уже в ближайшие недели. В то же время сроки его реализации будут зависеть от действий российской стороны и взаимодействия с ней представителей США.

Таким образом, украинская сторона подтверждает готовность к обмену, однако его конкретные сроки пока зависят от дальнейших договоренностей.

Об этом заявил секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрий Усов во время встречи с российскими пленными в лагере содержания.

Украина и Россия ведут переговоры о новом крупном обмене пленными, в рамках которого планируется вернуть более тысячи граждан. Окончательное количество участников обмена стороны пока еще согласовывают.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что процесс согласования обмена пленными между Украиной и Россией находится на завершающем этапе. По его словам, в настоящее время спецслужбы обеих стран проводят сверку списков лиц, которых могут включить в обмен.

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