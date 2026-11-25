В ночь на среду, 25 ноября, около полуночи российские войска нанесли удар шестью беспилотниками типа «Герань» по жилому комплексу в Ковпаковском районе Сум, однако часть БПЛА была сбита и цели они не достигли, в результате чего обошлось без пострадавших.

Утром вражеский дрон «Молния» попал в частный жилой дом в Стецковском старостате общины, где в момент удара находились жильцы, которые испытали шоковое состояние. В доме выбиты окна и двери, повреждена кровля, на месте продолжается ликвидация последствий атаки.

Источник: сообщение начальника Сумской городской военной администрации Сергея Кривошеенко в Telegram.

В среду, 25 ноября, около 10:00 утра российские войска сбросили 500-килограммовую авиабомбу ФАБ-500 на район многоэтажной застройки в центральной части Славянска Донецкой области.

Российские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру Шостки Сумской области. В результате удара разрушены два нежилых помещения, ещё четыре многоквартирных дома получили повреждения.

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