W nocy ze wtorku na środę, 25 listopada, około północy rosyjskie wojska przeprowadziły atak sześcioma dronami typu „Geran” na kompleks mieszkaniowy w dzielnicy Kowpaków w Sumach, jednak część dronów została zestrzelona i nie osiągnęła celu, dzięki czemu nie odnotowano ofiar.

Rano wrogi dron „Molnia” uderzył w prywatny dom mieszkalny w gminie Stetskivska, gdzie w momencie ataku przebywali mieszkańcy, którzy znaleźli się w stanie szoku. W domu wybite zostały okna i drzwi, uszkodzono dach; na miejscu trwają prace związane z usuwaniem skutków ataku.

Źródło: komunikat szefa miejskiej administracji wojskowej w Sumach Siergieja Kryvosziejenki opublikowany w Telegramie.

W środę, 25 listopada, około godziny 10:00 rano rosyjskie wojska zrzuciły 500-kilogramową bombę lotniczą FAB-500 na obszar zabudowy wielokondygnacyjnej w centralnej części Słowiańska w obwodzie donieckim.

Rosyjskie drony zaatakowały infrastrukturę cywilną w Szostce w obwodzie sumskim. W wyniku uderzenia zniszczono dwa budynki niemieszkalne, a kolejne cztery budynki wielorodzinne uległy uszkodzeniom.

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