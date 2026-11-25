W wyniku rosyjskiego ostrzału gminy Malyn w obwodzie żytomierskim 25 listopada zginęła jedna osoba, a pięć kolejnych zostało rannych. Wśród poszkodowanych znajduje się osoba, którą ratownicy wyciągnęli z płonącej kabiny ciężarówki.

Jak poinformował, rosyjskie wojska od samego rana atakują gminę Malyn. Atakowi padło ofiarą lokalne przedsiębiorstwo cywilne, w wyniku czego jedna osoba odniosła rany. Okupanci zaatakowali również parking samochodowy.

„Od samego rana wróg terroryzuje gminę Malynską. Rosyjskie wojska przeprowadziły ataki na lokalne przedsiębiorstwo cywilne, w wyniku czego jedna osoba odniosła obrażenia. Wróg zaatakował również parking samochodowy. Niestety, jedna osoba zginęła, a trzy inne osoby zostały przewiezione do lokalnego szpitala” – zaznaczył urzędnik.

Fala uderzeniowa uszkodziła również prywatne budynki mieszkalne. Na miejscach uderzeń działają wszystkie niezbędne służby.

Bunečko wezwał mieszkańców gminy, by nie ignorowali sygnałów alarmu powietrznego ze względu na zagrożenie ponownymi rosyjskimi atakami.

Później w Głównym Zarządzie Państwowej Służby Ratowniczej obwodu żytomierskiego poinformowano, że liczba poszkodowanych wzrosła do pięciu osób. Jedną z nich ratownicy wyciągnęli z kabiny ciężarówki, która płonęła po ataku.

Informację tę podał na Facebooku szef obwodowej administracji wojskowej w Żytomierzu Witalij Bunečko.

W nocy z 24 na 25 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły kolejny masowy atak na elektrociepłownię należącą do firmy DTEK. W wyniku ostrzału obiekt doznał poważnych uszkodzeń, a produkcja energii elektrycznej została wstrzymana.

W ciągu dnia 25 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły masowany atak dronami na Odessę i jej przedmieścia. Atakowi poddano infrastrukturę cywilną i energetyczną; dwie kobiety odniosły rany, a część miasta pozostała bez prądu.

W wyniku ataków rosyjskich dronów w gminach Sumskiej i Seredyno-Budskiej zginęły dwie osoby, a kolejne trzy zostały ranne. Poinformowała o tym 25 listopada Narodowa Policja Ukrainy.

W wyniku uszkodzenia infrastruktury energetycznej spowodowanego rosyjskim ostrzałem część mieszkańców obwodu zaporoskiego pozostała bez prądu. Poinformował o tym 25 listopada pełniący obowiązki przewodniczącego Zarządu Obwodowego w Zaporożu Michaił Semikin.

24 listopada rosyjscy okupanci zaatakowali gminę Kowel w obwodzie wołyńskim za pomocą dronów rakietowych typu Shahed. Jeden z dronów uderzył w teren przedsiębiorstwa.

W gminie Krasnopilska w obwodzie sumskim 23 listopada rosyjscy żołnierze celowo zaatakowali dronem samochód przewożący chleb i artykuły spożywcze. Po ataku wybuchł pożar.

W poniedziałek, 23 listopada, w wyniku rosyjskiego ostrzału uszkodzeniu uległa karpacka restauracja serwująca steki „Vatra”, położona w centrum Kijowa.

Czytaj nas na