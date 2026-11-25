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Унаслідок російського обстрілу Малинської громади Житомирської області 25 листопада загинула одна людина, ще п’ятеро дістали поранення. Серед постраждалих є людина, яку рятувальники витягли з палаючої кабіни вантажівки.

За його словами, російські війська від самого ранку атакують Малинську громаду. Під ударом опинилося місцеве цивільне підприємство, внаслідок чого одна людина дістала поранення. Також окупанти атакували автомобільну стоянку.

«Із самого ранку ворог тероризує Малинську громаду. Російські війська завдали ударів по місцевому цивільному підприємству, внаслідок чого постраждала одна людина. Також ворог атакував автомобільну стоянку. На жаль, одна людина загинула, ще троє постраждалих госпіталізовані до місцевої лікарні», – зазначив посадовець.

Вибуховою хвилею також пошкоджено приватні житлові будинки. На місцях влучань працюють усі необхідні служби.

Бунечко закликав жителів громади не ігнорувати сигнали повітряної тривоги через загрозу повторних російських ударів.

Згодом у Головному управлінні ДСНС Житомирської області повідомили, що кількість постраждалих зросла до п’яти осіб. Одного з них рятувальники витягли з кабіни вантажного автомобіля, яка палала після атаки.

Про це повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко у Facebook.

Російські війська в ніч на 25 листопада завдали чергового масованого удару по теплоелектростанції компанії ДТЕК. Внаслідок обстрілу об'єкт зазнав серйозних пошкоджень, а виробництво електроенергії зупинили.

Удень 25 листопада російські війська завдали масованого удару безпілотниками по Одесі та передмістю. Під атакою опинилися цивільна й енергетична інфраструктура, дві жінки дістали поранення, частина міста залишилася без електроенергії.

Унаслідок атак російських безпілотників у Сумській та Середино-Будській громадах загинули двоє людей, ще троє отримали поранення. Про це 25 листопада повідомила Національна поліція України.

Унаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури через російські обстріли частина жителів Запорізької області залишилася без світла. Про це 25 листопада повідомив виконувач обов’язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Російські окупанти 24 листопада атакували Ковельську громаду Волинської області реактивними безпілотниками типу Shahed. Один із дронів влучив на територію підприємства.

У Краснопільській громаді Сумської області 23 листопада російські військові прицільно вдарили безпілотником по автомобілю, який перевозив хліб та продукти харчування. Після атаки виникла пожежа.

У понеділок, 23 листопада, внаслідок російського обстрілу пошкоджень зазнав карпатський м'ясний стейк-хаус «Ватра», розташований у центрі Києва.

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