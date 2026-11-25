58-letnia poszkodowana nie przeżyła obrażeń odniesionych w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego. Łączna liczba poszkodowanych wzrosła do 58 osób, z czego pięć przebywa na oddziale intensywnej terapii – poinformował 25 listopada przewodniczący Obwodowej Administracji Dniepropietrowskiej Aleksander Ganża.

Lekarze do ostatniej chwili walczyli o jej życie. Niestety, nie udało się uratować życia tej kobiety – napisał Ganża.

W wyniku ataków rosyjskich dronów w gminach Sumskiej i Seredyno-Budskiej zginęły dwie osoby, a kolejne trzy zostały ranne. Poinformowała o tym 25 listopada Narodowa Policja Ukrainy.

W wyniku uszkodzenia infrastruktury energetycznej spowodowanego rosyjskim ostrzałem część mieszkańców obwodu zaporoskiego pozostała bez prądu. Poinformował o tym 25 listopada pełniący obowiązki przewodniczącego Zarządu Obwodowego w Zaporożu Michaił Semikin.

24 listopada rosyjscy okupanci zaatakowali gminę Kowel w obwodzie wołyńskim za pomocą dronów rakietowych typu Shahed. Jeden z dronów uderzył w teren przedsiębiorstwa.

W gminie Krasnopil w obwodzie sumskim 23 listopada rosyjscy żołnierze celowo zaatakowali dronem samochód przewożący chleb i artykuły spożywcze. Po ataku wybuchł pożar.

W poniedziałek, 23 listopada, w wyniku rosyjskiego ostrzału uszkodzeniu uległa karpacka restauracja serwująca steki „Vatra”, położona w centrum Kijowa.

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