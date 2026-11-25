W sieci pojawiły się nagrania, na których rosyjscy żołnierze korzystają z wyrzutni umieszczonej wewnątrz wielopiętrowego budynku mieszkalnego. Obok niej widać ciało osoby, która prawdopodobnie jest zabitym okupantem.

Obok rampy startowej leży ciało, prawdopodobnie martwego Rosjanina. Źródło: https://censor.net/ua/n4035486

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Na froncie w ciągu doby doszło do 184 walk, najgoręcej było na kierunku Pokrowskim — Sztab Generalny.

Armia Federacji Rosyjskiej, według stanu na wtorek, 24 listopada, pobiła roczny antyrekord strat od początku wojny na pełną skalę: od początku 2026 r. wyniosły one 432 519 żołnierzy, co już przekroczyło wynik za cały rok 2024 (430 790 osób).

Co pięć minut w wojnie przeciwko Ukrainie ginie jeden rosyjski żołnierz — wynika z ujawnionych danych Rosstatu, przeanalizowanych przez dziennikarzy serwisu „Ważne historie”. Według ich danych urzędy stanu cywilnego w całej Rosji zarejestrowały prawie 500 tysięcy zgonów żołnierzy, którzy zginęli na wojnie. W okresie od 24 lutego 2022 r. do 28 września 2026 r. oznacza to średnio jedną śmierć co pięć minut.

Analiza zhakowanej bazy danych Rosstatu, obejmującej okres od 2022 roku do końca września 2026 roku, wykazała, że 92,9% zarejestrowanych strat armii rosyjskiej to ofiary bojowe. Spośród 209 870 zmarłych, oznaczonych w rejestrze jako żołnierze, 194 885 osób zginęło w walkach, przy czym w 177 009 przypadkach jako przyczynę śmierci podano obrażenia spowodowane wybuchem lub odłamkami podczas operacji wojskowej.

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