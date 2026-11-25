网上出现了一段视频，画面中俄罗斯军人正在使用一处设在多层住宅楼内的发射装置。发射装置旁边可见一具尸体，据推测是阵亡的占领军士兵。

发射架旁躺着一具尸体，据推测是一名已死亡的俄罗斯人。来源：https://censor.net/ua/n4035486

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前线过去24小时内共发生184次交火，其中波克罗夫斯克方向战况最为激烈——总参谋部。

截至11月24日（星期二），俄罗斯联邦军队创下了全面战争爆发以来的年度最高伤亡纪录： 自2026年初以来，其伤亡人数已达432 519人，这一数字已超过2024年全年的总和（430 790人）。

据《重要故事》记者分析的俄罗斯联邦统计局（Rosstat）数据库泄露信息显示，在对乌克兰的战争中，每五分钟就有一名俄罗斯军人阵亡。 据其数据，全俄各地的民政部门已登记近50万名在战争中阵亡的军人。在2022年2月24日至2026年9月28日期间，平均每五分钟就有一人阵亡。

对被黑客入侵的俄罗斯联邦统计局数据库（涵盖2022年至2026年9月底期间）的分析显示，俄罗斯军队登记的伤亡中，92.9%属于战斗伤亡。 在登记册中被标记为现役军人的209 870名死者中，有194 885人死于战斗， 其中177,009例的死亡原因被标注为在军事行动中因爆炸或弹片造成的伤害。

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