В сети появились кадры, на которых российские военные используют пусковую установку, размещенную внутри жилого многоэтажного дома. Рядом с ней видно тело человека, который, вероятно, является погибшим оккупантом.

Рядом с пусковой рампой лежит тело, вероятно, погибшего россиянина. Источник: https://censor.net/ua/n4035486

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На фронте за сутки произошло 184 боя, наиболее ожесточенные бои велись на Покровском направлении — Генштаб.

Армия Российской Федерации по состоянию на вторник, 24 ноября, побила годовой антирекорд потерь за всё время полномасштабной войны: с начала 2026 года они достигли 432 519 военнослужащих, что уже превысило показатель за весь 2024 год (430 790 человек).

Каждые пять минут на войне против Украины гибнет один российский военнослужащий, свидетельствует утечка данных Росстата, проанализированная журналистами «Важных историй». По их данным, РАГСы по всей России зарегистрировали почти 500 тысяч смертей военнослужащих, погибших на войне. За период с 24 февраля 2022 года по 28 сентября 2026 года это в среднем одна смерть каждые пять минут.

Анализ взломанной хакерами базы данных Росстата, охватывающей период с 2022 года до конца сентября 2026 года, показал, что 92,9% зарегистрированных потерь российской армии являются боевыми. Из 209 870 умерших, указанных в реестре как военнослужащие, 194 885 человек погибли в боях, причём в 177 009 случаях причиной смерти указаны повреждения от взрыва или осколков во время военной операции.

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