W nocy z 24 na 25 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły kolejny potężny atak na elektrownię cieplną należącą do firmy DTEK. W wyniku ostrzału obiekt doznał poważnych uszkodzeń, a produkcja energii elektrycznej została wstrzymana.

Jak podano, podczas rosyjskiego ataku poważnie uszkodzono urządzenia elektrowni cieplnej, która obecnie zaprzestała wytwarzania energii elektrycznej.

„Tylko w listopadzie jest to już trzeci masowy atak na elektrownie tej spółki” – doprecyzowano w DTEK.

Informację tę podało centrum prasowe DTEK.

W ciągu dnia 25 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły zmasowany atak dronami na Odessę i jej przedmieścia. Atakowi poddano infrastrukturę cywilną i energetyczną; dwie kobiety odniosły rany, a część miasta pozostała bez prądu.

W wyniku ataków rosyjskich dronów w gminach Sumskiej i Seredyno-Budskiej zginęły dwie osoby, a kolejne trzy odniosły rany. Poinformowała o tym 25 listopada Narodowa Policja Ukrainy.

W wyniku uszkodzenia infrastruktury energetycznej spowodowanego rosyjskim ostrzałem część mieszkańców obwodu zaporoskiego pozostała bez prądu. Poinformował o tym 25 listopada pełniący obowiązki przewodniczącego Zarządu Obwodowego w Zaporożu Michaił Semikin.

24 listopada rosyjscy okupanci zaatakowali gminę Kowel w obwodzie wołyńskim za pomocą dronów rakietowych typu Shahed. Jeden z dronów uderzył w teren przedsiębiorstwa.

W gminie Krasnopilska w obwodzie sumskim 23 listopada rosyjscy żołnierze celowo zaatakowali dronem samochód przewożący chleb i artykuły spożywcze. Po ataku wybuchł pożar.

W poniedziałek, 23 listopada, w wyniku rosyjskiego ostrzału uszkodzeniu uległa karpacka restauracja serwująca steki „Vatra”, położona w centrum Kijowa.

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