11月25日夜间，俄军再次对DTEK公司的热电厂发动了大规模袭击。由于遭到炮击，该设施遭受严重破坏，发电生产已暂停。

据报道，在俄罗斯的袭击中，该热电厂的设备遭到严重破坏，目前已停止发电。

“仅11月以来，这已是该公司电厂遭遇的第三次大规模袭击，”DTEK方面补充道。

DTEK新闻中心通报了这一消息。

11月25日白天，俄军出动无人机对敖德萨及周边地区发动了大规模袭击。民用和能源基础设施均遭到袭击，两名妇女受伤，部分城区断电。

在苏梅州和塞雷迪诺-布德斯基社区，俄罗斯无人机袭击造成两人死亡，另有三人受伤。乌克兰国家警察于11月25日通报了这一情况。

由于俄罗斯炮击导致能源基础设施受损，扎波罗热州部分居民陷入断电状态。扎波罗热州行政管理局代理局长米哈伊尔·塞米金于11月25日通报了这一情况。

11月24日，俄罗斯占领军使用Shahed型喷气式无人机袭击了沃伦州科韦尔社区。其中一架无人机击中了一家企业的厂区。

11月23日，在苏姆州克拉斯诺皮尔社区，俄军利用无人机精准打击了一辆运送面包和食品的汽车。袭击后引发了火灾。

11月23日星期一，位于基辅市中心的喀尔巴阡山风味牛排馆瓦特拉因俄罗斯炮击而受损。

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