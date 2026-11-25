11月25日白天，俄军出动无人机对敖德萨及其郊区发动了大规模袭击。民用和能源基础设施遭到袭击，两名妇女受伤，部分城区断电。

据敖德萨州行政管理局消息，敖德萨市一处住宅区受损，两名妇女因弹片伤受重伤。医护人员正在提供一切必要的救助。

在郊区，一家私营物流企业和一家日用纸制品生产厂遭到破坏。

此外，据称由于敌方炮击，敖德萨佩雷西普斯基区和普里莫尔斯基区部分用户断电。关键基础设施已切换至备用电源。医疗机构运行未受影响。

电力部门人员正在全力抢修，以消除袭击造成的后果并恢复供电。

来源：敖德萨州政府（OVA）

由于俄罗斯无人机在苏姆斯克和塞雷迪诺-布德斯克社区的袭击，两人死亡，另有三人受伤。乌克兰国家警察于11月25日通报了这一消息。

由于俄罗斯炮击导致电力基础设施受损，扎波罗热州部分居民陷入断电状态。扎波罗热州行政管理局代理局长米哈伊尔·塞米金于11月25日通报了这一情况。

11月24日，俄罗斯占领军使用Shahed型喷气式无人机袭击了沃伦州科韦尔社区。其中一架无人机击中了一家企业的厂区。

11月23日，在苏姆州克拉斯诺皮尔社区，俄军用无人机精准打击了一辆运送面包和食品的汽车。袭击后引发了火灾。

11月23日星期一，位于基辅市中心的喀尔巴阡山风味牛排馆瓦特拉因俄罗斯炮击而受损。

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