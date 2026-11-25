乌克兰国防军的无人机很可能袭击了位于乌克兰边境约700公里处的俄罗斯“萨瓦斯莱卡”机场。 据社交媒体消息，三架米格-31战斗机和两架苏-34可能遭到袭击，但乌克兰武装部队总参谋部尚未证实这一消息。

11月25日夜间，乌克兰无人机抵达下诺夫哥罗德州的“萨瓦斯莱卡”机场，并可能击中了五架俄罗斯武装部队的战机， 据报道，该消息来自Telegram频道“绝对可靠的消息来源”，该频道专门报道俄罗斯境内的深度打击行动。 在对“萨瓦斯莱卡”的袭击中，三架米格-31（“匕首”导弹的载机）和两架苏-34（用于打击乌克兰武装部队阵地及前线地区的精确制导炸弹载机）遭到损坏。

关于俄罗斯联邦武装部队军用飞机遭击落的帖子于11月25日10时左右出现在网络上。 帖子中列举了昨晚成功实施的打击行动：袭击了两座炼油厂（库伊比舍夫和西兹兰）以及一座机场（位于俄罗斯下诺夫哥罗德州的“萨瓦斯列卡”机场）。

“‘萨瓦斯列卡’机场——击落3架米格-31和2架苏-34，”消息中写道。

据称，库伊比舍夫斯克炼油厂的两套AVT-4原油初级加工装置、 AVT-5两套原油初级加工装置，以及一套催化重整装置（将低品质汽油转化为高品质高辛烷值汽车燃料）起火。 在西兹兰炼油厂，AVT-6装置、催化重整装置以及其他重要设备均遭到袭击。这两家炼油厂均位于萨马拉州，距离乌克兰超过1000公里。

消息来源：“绝对可靠的消息来源”

11月25日凌晨，数处工业设施周边传出爆炸声。新库伊比舍夫和西兹兰炼油厂遭到袭击，此外，据推测还有一座输油站也受到波及。

11月23日夜间，无人机对俄罗斯石油运输基础设施的关键设施之一发动了一系列袭击。袭击“卡列基诺”石油转运站后，现场发生大火。

此前，乌克兰总参谋部已证实，位于巴什科尔托斯坦的俄罗斯最大炼油厂之一以及位于彼尔姆的卢克石油炼油厂均遭到打击。

此外，11月23日夜间，乌克兰国防军还对俄罗斯联邦罗斯托夫州的新沙赫京斯克石油产品厂发动了袭击。该工厂发生的大规模火灾甚至被卫星记录下来。

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