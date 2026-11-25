乌克兰安全局挫败了一起针对特种作战部队某机密分队指挥官的雇凶谋杀案。在赫梅利尼茨基市，一名曾服役的合同制军人被捕，他涉嫌受俄罗斯军事情报部门指使策划此次暗杀行动。

据调查显示，该嫌疑人将自制爆炸装置安装在车门内，并将其装入一辆停放在该乌克兰军官住宅附近的跨界SUV中。 该炸弹内装有约半公斤塑性炸药、金属弹丸、轴承滚珠及铅制部件。

根据俄罗斯特工部门的计划，该特工本应在指挥官经过车辆时远程引爆汽车。为了记录爆炸过程，还在楼道入口处停放了另一辆装有行车记录仪的汽车，俄罗斯总参谋部情报总局（GRU）的代表可远程访问该记录仪。 俄方计划将拍摄到的素材用于信息心理战。

乌克兰安全局（SBU）称，该嫌疑人被提前识破，并在距离预定爆炸地点几米处、正准备引爆装置时被捕。

经调查查明，该男子是来自哈尔科夫的前合同制军人，因健康原因于2024年退出现役。据调查部门称，俄罗斯特工机构通过Telegram频道将其招募，当时他正在该平台寻找快速赚钱的机会。 起初，这名特工受命收集哈尔科夫地区后备指挥所及军用装备停放地点的情报，随后被派往赫梅利尼茨基策划此次暗杀行动。

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为了监视该军官，涉案人员在军官住所附近租了一套公寓，并在阳台上安装了监控摄像头。通过这种方式，他掌握了该军官的日常作息和出行路线。 该特工从藏匿处取出了爆炸门，并将其安装在租用的车库内的汽车上。

据乌克兰安全局（SBU）消息，若成功刺杀该军官，俄方曾承诺将通过第三国将嫌疑人疏散至俄罗斯，并为其办理俄罗斯国籍。 在搜查过程中，警方从其处查获了一部装有匿名聊天群的智能手机，据调查显示，这些聊天群被用于与格鲁乌（GRU）代表进行联络。

被拘留者已被告知涉嫌违反《乌克兰刑法典》第111条第2款——在战时状态下犯有叛国罪。他目前被羁押，不得保释。 若罪名成立，他将面临终身监禁并没收财产的处罚。

乌克兰安全局（SBU）通报了这一消息。

此前，泽连斯基曾谈及针对自己的暗杀企图以及在战争中丧生的风险。

在尼古拉耶夫，一名正在策划暗杀空降旅指挥官的俄罗斯联邦安全局（FSB）特工被捕。

乌克兰安全局反间谍部门在赫梅利尼茨基州拘留了一名男子，他涉嫌向俄罗斯特工机构提供军事单位、国防企业和邮政终端的坐标。

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