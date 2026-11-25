11月25日凌晨，无人机袭击了俄罗斯萨马拉州西兹兰的一家炼油厂。袭击瞬间被网名MrRissso的博主安德烈·阿尔扎马托夫在直播中记录下来。

安德烈·阿尔扎马托夫是来自萨马拉的一名博主，已被俄罗斯金融监测局列入涉恐及极端主义人员名单。 他以戏弄俄罗斯民众和俄军士兵而闻名，在这些恶作剧中，他假扮成执法人员或政府官员，试图诱使对话者就针对乌克兰的战争作出坦白供述。此外，他还组织集会声援乌克兰军人。

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西兹兰斯克炼油厂隶属于“俄罗斯石油公司”（Rosneft）。其年产能约为850万吨原油。 该企业生产汽车和航空燃油、柴油、沥青及其他石油产品。该炼油厂早在1942年就开始投产。

11月25日凌晨，数处工业设施周边传出爆炸声。新库伊比舍夫和西兹兰炼油厂遭到袭击，据推测，一座输油站也未能幸免。

11月23日夜间，无人机对俄罗斯石油运输基础设施中的一个关键设施发动了一系列袭击。袭击发生后，“卡列基诺”石油转运站发生火灾。

此前，乌克兰总参谋部已证实，位于巴什科尔托斯坦的俄罗斯最大炼油厂之一以及位于彼尔姆的卢克石油炼油厂均遭到打击。

此外，11月23日夜间，乌克兰国防军还对俄罗斯联邦罗斯托夫州的新沙赫京斯克石油产品厂发动了袭击。该工厂发生的大规模火灾甚至被卫星记录下来。

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