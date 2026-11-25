W nocy z 24 na 25 listopada drony zaatakowały rafinerię ropy naftowej w Sizraniu w obwodzie samarskim w Federacji Rosyjskiej. Moment uderzenia uchwycono podczas transmisji na żywo prowadzonej przez blogera Andrieja Arzamatowa, znanego pod pseudonimem MrRissso.

Andriej Arzamatow – bloger z Samary, którego Rosfinmonitoring umieścił na liście osób powiązanych z ekstremizmem i terroryzmem. Znany jest z żartów z Rosjan i rosyjskich żołnierzy, podczas których, podając się za funkcjonariusza organów ścigania lub urzędnika, próbuje skłonić rozmówców do szczerych wyznań dotyczących wojny przeciwko Ukrainie. Ponadto organizuje zebrania na rzecz wsparcia ukraińskich żołnierzy.

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Zakład w Sizraniu należy do struktury „Rosniefti”. Jego moce produkcyjne wynoszą około 8,5 mln ton ropy naftowej rocznie. Zakład produkuje paliwa samochodowe i lotnicze, olej napędowy, bitum oraz inne produkty naftowe. Zakład rozpoczął produkcję już w 1942 roku.

W nocy z 24 na 25 listopada w okolicy kilku obiektów przemysłowych rozległy się wybuchy. Atakom uległy rafinerie w Nowokuibyszewsku i Syzrze, a także, prawdopodobnie, stacja pompowania ropy.

W nocy z 23 na 24 listopada drony przeprowadziły serię ataków na jeden z kluczowych obiektów rosyjskiej infrastruktury transportu ropy naftowej. Po ataku na stację przeładunkową „Kalejkino” wybuchł pożar.

Wcześniej Sztab Generalny potwierdził zniszczenie jednej z największych rafinerii w Rosji w Baszkirii oraz rafinerii Lukoil w Permie.

Również w nocy z 22 na 23 listopada Siły Obronne Ukrainy przeprowadziły atak na zakład produktów naftowych w Nowoszachtinsku w obwodzie rostowskim Federacji Rosyjskiej. Ogromny pożar na terenie zakładu zarejestrowały nawet satelity.

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