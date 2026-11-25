W wyniku ataków rosyjskich dronów w gminach Sumskiej i Seredyno-Budskiej zginęły dwie osoby, a trzy kolejne odniosły rany. Poinformowała o tym 25 listopada Narodowa Policja Ukrainy.

„Gmina Sumy. W wyniku uderzenia wrogiego drona FPV w samochód zginął 76-letni mężczyzna, a 38-letni mężczyzna został ranny. W szpitalu zmarł 69-letni mężczyzna, który 23 listopada odniósł rany i obrażenia w wyniku uderzenia wrogiego drona w gminie Seredyno-Budskiej. Ponadto do placówki medycznej zgłosiły się kobiety w wieku 60 i 68 lat, które tego samego dnia również odniosły obrażenia w wyniku uderzeń wrogich dronów” – czytamy w komunikacie służby opublikowanym w serwisie Telegram w środę rano.

W wyniku uszkodzenia infrastruktury energetycznej spowodowanego rosyjskimi ostrzałami część mieszkańców obwodu zaporoskiego pozostała bez prądu. Poinformował o tym 25 listopada pełniący obowiązki przewodniczącego Zarządu Obwodowego w Zaporożu Michaił Semikin.

24 listopada rosyjscy okupanci zaatakowali gminę Kowel w obwodzie wołyńskim za pomocą dronów rakietowych typu Shahed. Jeden z dronów uderzył w teren przedsiębiorstwa.

W gminie Krasnopilska w obwodzie sumskim 23 listopada rosyjscy żołnierze celowo zaatakowali dronem samochód przewożący chleb i artykuły spożywcze. Po ataku wybuchł pożar.

W poniedziałek, 23 listopada, w wyniku rosyjskiego ostrzału uszkodzeniu uległa karpacka restauracja serwująca steki „Vatra”, położona w centrum Kijowa.

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