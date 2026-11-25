W wyniku uderzeń bezzałogowych statków powietrznych jedna osoba odniosła obrażenia. Uszkodzeniu uległy również obiekty infrastruktury, prywatny dom oraz samochody – poinformował szef administracji obwodowej w Dniepropietrowsku Aleksander Ganża.

„W Dnieprze uszkodzono infrastrukturę i samochód. Poszkodowany jest 42-letni mężczyzna. Jest on leczony ambulatoryjnie. W gminie Zelenodolsk w rejonie Krywego Roga przeciwnik celował w infrastrukturę. W rejonie nikopolskim ucierpiały: centrum rejonu oraz gminy Marganeck, Pokrowska, Mirowska i Czerwonogrygorowska. Zniszczono prywatny dom i samochód” – napisał on w serwisie Telegram w środę rano.

W wyniku ataków rosyjskich dronów w gminach sumskiej i seredyno-budskiej zginęły dwie osoby, a kolejne trzy zostały ranne. Poinformowała o tym 25 listopada Narodowa Policja Ukrainy.

W wyniku uszkodzenia infrastruktury energetycznej spowodowanego rosyjskim ostrzałem część mieszkańców obwodu zaporoskiego pozostała bez prądu. Poinformował o tym 25 listopada pełniący obowiązki przewodniczącego Zarządu Obwodowego w Zaporożu Michaił Semikin.

24 listopada rosyjscy okupanci zaatakowali gminę Kowel w obwodzie wołyńskim za pomocą dronów rakietowych typu Shahed. Jeden z dronów uderzył w teren przedsiębiorstwa.

W gminie Krasnopilska w obwodzie sumskim 23 listopada rosyjscy żołnierze celowo zaatakowali dronem samochód przewożący chleb i artykuły spożywcze. Po ataku wybuchł pożar.

W poniedziałek, 23 listopada, w wyniku rosyjskiego ostrzału uszkodzeniu uległa karpacka restauracja serwująca steki „Vatra”, położona w centrum Kijowa.

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