Wieczorem 24 listopada rosyjski dron spadł w dzielnicy Szewczenkowskiej. Wybuchł pożar na 1. i 2. piętrze 16-piętrowego budynku mieszkalnego.

Poinformował o tym burmistrz Kijowa Witalij Kliczko.



„W dzielnicy Szewczenkowskiej doszło do uderzenia odłamków drona oraz pożaru na 1. i 2. piętrze 16-piętrowego budynku mieszkalnego. Pożar wybuchł również na podwórzu budynku. Służby ratownicze są w drodze na miejsce zdarzenia” – napisał Kliczko.

Później pojawiło się nagranie z pożaru.

Przypomnijmy, że 24 listopada w dzielnicy Holosiivskyi w Kijowie ratownicy ugaszili pożary, które wybuchły w wyniku ataku rosyjskich dronów.

W dzielnicy Hołosiejówskiej stolicy w ciągu dnia 24 listopada wybuchł pożar w magazynach po upadku rosyjskiego drona.

24 listopada w wyniku wrogich ataków odnotowano uszkodzenia obiektów energetycznych w rejonach Wyshhorodzkim i Bilozerkowskim.

Podczas porannego ataku 23 listopada odłamki rosyjskich dronów odnotowano w dzielnicach Podolskiej i Swiatoszyńskiej stolicy. W szczególności w dzielnicy Podolskiej spadły one na teren budynku niemieszkalnego.





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