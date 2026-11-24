Film: Po ataku drona w Kijowie wybuchł pożar w dzielnicy Szewczenkowskiej
Wieczorem 24 listopada rosyjski dron spadł w dzielnicy Szewczenkowskiej. Wybuchł pożar na 1. i 2. piętrze 16-piętrowego budynku mieszkalnego.
Poinformował o tym burmistrz Kijowa Witalij Kliczko.
„W dzielnicy Szewczenkowskiej doszło do uderzenia odłamków drona oraz pożaru na 1. i 2. piętrze 16-piętrowego budynku mieszkalnego. Pożar wybuchł również na podwórzu budynku. Służby ratownicze są w drodze na miejsce zdarzenia” – napisał Kliczko.
Później pojawiło się nagranie z pożaru.
Przypomnijmy, że 24 listopada w dzielnicy Holosiivskyi w Kijowie ratownicy ugaszili pożary, które wybuchły w wyniku ataku rosyjskich dronów.
24 listopada w wyniku wrogich ataków odnotowano uszkodzenia obiektów energetycznych w rejonach Wyshhorodzkim i Bilozerkowskim.
Podczas porannego ataku 23 listopada odłamki rosyjskich dronów odnotowano w dzielnicach Podolskiej i Swiatoszyńskiej stolicy. W szczególności w dzielnicy Podolskiej spadły one na teren budynku niemieszkalnego.