Вечером 24 ноября российский дрон упал в Шевченковском районе. На 1–2 этажах 16-этажного жилого дома возник пожар.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.



«В Шевченковском районе произошло попадание обломков БПЛА и пожар на 1–2 этажах 16-этажного жилого дома. А также — во дворе дома. Экстренные службы направляются на место», — написал Кличко.

Позже появилось видео пожара.

Напомним, что 24 ноября в Голосеевском районе Киева спасатели потушили пожары, возникшие в результате атаки российских дронов.

В Голосеевском районе столицы днем 24 ноября возник пожар на складах после падения российского беспилотника.

24 ноября в результате вражеских ударов зафиксированы повреждения энергетических объектов в Вышгородском и Белоцерковском районах.

Во время утренней атаки 23 ноября обломки российских беспилотников были обнаружены в Подольском и Святошинском районах столицы. В частности, в Подольском районе они упали на территорию нежилого здания.





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