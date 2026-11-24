Российский корвет «Меркурий», который Силы обороны Украины взорвали в Ливии, вероятно, больше не вернётся в строй и останется на месте взрыва из-за значительных повреждений и слишком большого расстояния для эвакуации.

Как отметил в эфире телемарафона пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, спутниковые снимки с погруженной под воду главной палубой и детонация на борту свидетельствуют о критических повреждениях корабля, который из-за небольшой глубины у причала может лежать на дне, а вернуть его в порт базирования на расстояние более 7 тысяч километров в условиях закрытых турецких проливов для Черноморского флота крайне сложно.

По словам Плетенчука, «Меркурий» находился в регионе прежде всего для охраны судов обеспечения, работавших в интересах Минобороны РФ для поддержки российского контингента в Африке, и теперь оккупантам придется перестраивать свои логистические маршруты. Пресс-секретарь также напомнил, что одно из судов обеспечения, которое сопровождал этот корвет, ранее также получило повреждения.

Источник: заявление пресс-секретаря Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

Напомним, 22 ноября российский корвет «Меркурий» затонул после поражения дронами в порту Бенгази.

Также в Ливии 22 ноября морскими дронами было поражено подпадающее под санкции грузовое судно снабжения ASCALON, которое следовало из Калининграда в порт Бенгази, вероятно, с военным оборудованием и техникой для «Африканского корпуса» РФ.

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