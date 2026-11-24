24 ноября российские оккупанты атаковали Ковельскую общину Волынской области с помощью реактивных беспилотников типа Shahed. Один из дронов попал на территорию предприятия.

В результате удара загорелись два прицепа — один с углем, другой с паллетной доской. Пожар уже потушен.

Это вторая атака на Ковельскую общину за сутки. Обошлось без пострадавших и погибших.

Источник: Волынская ОГА

Производственные мощности завода Chanta Mount, производящего замороженные хлебобулочные изделия, понесли значительные разрушения в результате российской атаки 19 ноября.

В Краснопольской общине Сумской области 23 ноября российские военные прицельно нанесли удар беспилотником по автомобилю, перевозившему хлеб и продукты питания. После атаки возник пожар.

В понедельник, 23 ноября, в результате российского обстрела повреждения получил карпатский мясной стейк-хаус «Ватра», расположенный в центре Киева.

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